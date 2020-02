La Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona propone quest’anno la seconda edizione di un importante progetto di promozione del libro e della lettura che lo scorso anno si chiamava “Girolibrando. Leggiamo Viaggiando”, gemellato con il Comune di Novi Ligure, e che quest’anno assume invece una sua identità e titolo autonomo: “ViaggiAmo con i Libri”.

L’iniziativa rivolta ad insegnanti e bibliotecari, ma aperta anche al pubblico, prevede la presenza di autori di testi per l’infanzia, di professionisti nell’ambito della editoria, della letteratura per ragazzi e della pedagogia. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca, ad eccezione degli ultimi due che si svolgeranno all’Istituto “Marconi” in viale Einaudi.

Programma

Giovedì 13 febbraio alle ore 16.30: Walter Fochesato (Accademia delle Belle Arti di Macerata, coordinatore redazione rivista “Andersen”) parlerà di “Il fascino delle figure. Alla scoperta degli albi illustrati”; mercoledì 19 febbraio ore 16.30, Valentina Biletta (illustratrice e autrice), “Parlare di arte ai bambini. Teorie e attività pratiche”; giovedì 5 marzo, ore 16.30, Patrizia Zerbi (editore di Carthusia Edizioni), “Essere editori di libri per bambini nel terzo millennio); venerdì 20 marzo, ore 17, Walter Fochesato Accademia delle Belle Arti di Macerata, coordinatore redazione rivista “Andersen”), “L’attualità di Gianni Rodari”; martedì 24 marzo, ore 17, Nicola Brunialti (scrittore, autore televisivo e pronipote di Alessandro Manzoni), “Il paradiso alla fine del mondo. Vivere in un mondo capovolto”; sabato 4 aprile, ore 17, Cinzia Mammoliti (criminologa e scrittrice), “Le parole per difenderci, riconoscere e gestire manipolazione e abusi anche tra i giovani a scuola”; venerdì 24 aprile, ore 16.30, Antonio Monaco (editore), “Libri per giovani lettori: la sfida di Edizioni Sonda”; giovedì 7 maggio, ore 17, Domenico Barrilà (psicoanalista adleriano e scrittore), “La casa di Henriette. Cercare se stessi nell’incontro con gli altri”; giovedì 21 maggio, ore 17, Sofia Gallo (scrittrice), “L’ultima mela. Come parlare agli adolescenti di violenza e stereotipi di genere”. Per i partecipanti è previsto il rilascio di crediti con almeno il 70% di partecipazione agli incontri; iscrizione presso l’Istituto “Marconi”. All’iniziativa partecipa anche il Comune di Arquata Scrivia, che fa parte del Sistema Bibliotecario Tortonese, che ospita altri quattro incontri sugli stessi temi.