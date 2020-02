Due infortuni sul lavoro nella giornata di ieri: il primo alla frazione

Valmadonna di Alessandria, in zona Valmilana: alle 17.30 un uomo di 52 anni si è rovesciato con il mezzo che stava usando ed è rimasto schiacciato dallo stesso. E’ stato trasportato dal 118 all’ospedale di Alessandria e ricoverato in Prognosi riservata.

Sempre ieri, ma alle 19 a Castellazzo Bormida in via Carlo Mussa l’ambulanza del 118 è intervenuta per un infortunio sul lavoro uomo che ha visto coinvolto un uomo di 35 anni, incastrato nel macchinario che stava usando.

E’ stato trasportato all’ospedale di Alessandria con ferite guaribili in circa 40 giorni.