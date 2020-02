Tortona città della musica e non passa settimana che in città non ci sia qualche serata musicale.

Stavolta tocca all’Accademia Musicale San Matteo diretta da Daniela Menditto che organizaa due serate musicali.

Nella suggestiva cornice dell’ Auditorium San Matteo in via Emilia 293, infatti, si svolgerà la rassegna musicale NOTE D’ INVERNO a cura della stessa Accademia Musicale nelle seguenti date: venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 21 saggio delle classi di musica moderna e venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 18 saggio delle classi di musica classica e bambini.

Due appuntamenti da non perdere.