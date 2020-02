Rispetto delle leggi, promozione dei principi morali, responsabilità sociale e civile, altruismo ed amore per il proprio lavoro, ricerca del bene comune, sviluppo della motivazione e del senso di appartenenza al territorio ed alla comunità: questa la sintesi del concetto di professionalità che, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, il Rotary Club Tortona Distretto 2032 ha proposto agli studenti delle classi 5^ dell’I.I.S. Marconi di Tortona, coinvolgendoli in una serie di incontri di formazione alla cittadinanza ed orientamento professionale post-diploma. Nelle due mattinate, avvicendandosi nella Biblioteca della sede Marconi e nell’Aula Magna del plesso Carbone, cinque équipes di specialisti di settore e figure professionali di importanza territoriale e nazionale hanno messo al servizio dei ragazzi la propria competenza e il proprio bagaglio di esperienze, secondo i principi di spontanea trasmissione dei valori umani ed etici che costituiscono la filosofia Rotary e che scandiscono il programma di attività del Club a favore dei giovani e della scuola.

Nei due percorsi svolti nelle giornate di giovedì e venerdì, Mondo del lavoro ed impresa e Economia e Finanza ed Organizzazione aziendale, il Presidente in carica del Rotary Club 2032 Ing. Renato Migliora, il Dott. Adalberto Andreanelli, l’Ing. Giovanni Bolcheni, il Dott. Alessio Cadamosti, l’Ing. Gian Michele Gancia, il Dott. Carlo Mangiarotti, l’Ing. Alberto Meirana, il Dott. Gianni Mogni, il Dott. Alessandro Scaccheri, il Dott. Fabrizio Siro, la Dott.ssa Bruna Saviotti, l’Ing. Gian Paolo Ghelardi e, a seguire, i Dott.ri Commercialisti tortonesi Paolo Francesco Patri e Paolo Troiano ed il notaio Dott. Ottavio Pilotti, si sono confrontati con i ragazzi in una appassionante tavola rotonda in cui si è ampiamente dibattuto sulle scelte future degli studenti, sugli sbocchi professionali offerti dall’indirizzo della loro formazione scolastica e da quella universitaria, trampolino di lancio, quest’ultima, piuttosto che meta ideale.

Nella seconda giornata, i Dott.ri Bennicelli, Provera, Saviotti e Zerba hanno parlato di Sanità, prevenzione ed alimentazione, illustrando agli studenti le varie specializzazioni lavorative in ambito sanitario. Anche in questa occasione sono stati evidenziati i fattori relativi alle prospettive lavorative dei giovani ed i requisiti necessari per la riuscita: capacità di stabilire un corretto rapporto tra operatore medico-sanitario e paziente, aggiornamento delle conoscenze tecniche, ma anche spirito imprenditoriale ed esperienze all’estero per chi sceglie di dedicarsi alla ricerca.

I principi fondamentali della nostra Costituzione, le tematiche del Diritto degli Stati moderni, ed in particolare del nostro ordinamento, sono stati invece introdotti, nell’incontro su Cittadinanza e Costituzione, dal Senatore Enrico Pianetta, dall’Avvocato Lorenzo Bianchi, dal Sottotenente Del Rio e dal Maresciallo Maggiore Palma dell’Arma dei Carabinieri. Con loro i ragazzi hanno svolto una vivace riflessione sui concetti di libertà, uguaglianza e sovranità popolare, sulle dinamiche che regolano i rapporti tra i cittadini e fra essi e le istituzioni e su quei comportamenti errati, definiti “reati” dal diritto penale, che violano i principi della giurisdizione e che sono contrari ad un ideale di civiltà moderna ed ai diritti fondamentali dell’uomo.

Senso di responsabilità, aggiornamento continuo delle competenze, passione per una cultura aperta alle realtà internazionali, studio delle lingue e poi disponibilità, capacità di adeguamento e spirito di sacrificio: così si affrontano i colloqui di lavoro e così si definiscono i propri obiettivi. Tutto questo è scaturito dal racconto della vita e del lavoro dei relatori, che si è intrecciato con quello dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento degli studenti e con le loro numerose domande e questo è stato condiviso in modo reciproco, partecipe e piacevolmente spontaneo fra le due generazioni: la prima, che offre il contributo generoso delle proprie esperienze e la seconda, che, seppure timorosa, è impaziente di farle proprie e di portarle avanti.

Luigi GRILLO – 5^ AR Amministrazione, Finanza e Marketing