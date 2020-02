Nel corso della prima assemblea nazionale di Italia Viva, tenutasi a Roma i giorni 1 e 2 febbraio sono stati ufficializzati i nomi dei coordinatori del partito per la Provincia di Alessandria: si tratta di Cristina Bargero e di Gianluca Bardone.

Cristina Bargero , nata nel 1975 a Casale Monferrato, è ricercatrice presso l’Ires Piemonte dove si occupa di temi relativi alle politiche industriali e di sviluppo territoriale. E’ stata deputata nella XVII legislatura e autrice di diverse pubblicazioni tra cui “Concorrenza e regolamentazione dei servizi pubblici”, con G .Fornengo e “Il Piemonte oltre la crisi”.

Gianluca Bardone è Ispettore del lavoro presso la Asl di Alessandria. Consigliere comunale presso il Comune di Tortona di cui è stato Sindaco dal 2014 al 2019.

In una nota congiunta i due coordinatori hanno affermato che “Occorre ripartire dai territori con i loro problemi ma soprattutto con le mille potenzialità inespresse per dare radici solide al nuovo partito ma soprattutto al nostro paese. È con questo spirito riformista che lavoreremo in provincia di Alessandria con un ‘atteggiamento di ascolto e di proposta”.