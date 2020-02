Ricerca per:

Le risultanze delle analisi hanno determinato la necessità di effettuare un intervento non invasivo per la rimozione di calcoli biliari. Il decorso post-operatorio è regolare e il primo cittadino tornerà al lavoro dopo un periodo di convalescenza.

Il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, è stato ricoverato lo scorso venerdì 31 gennaio all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per accertamenti clinici.