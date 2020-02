Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Underwater” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Underwater

Regia: William Eubank. Sceneggiatura: Brian Duffield, Adam Cozad. Fotografia: Bojan Bazelli. Montaggio: Brian Berdan , William Hoy , Todd E. Miller. Musiche: Brandon Roberts, Marco Beltrami. Attori: Kristen Stewart , Jessica Henwick , T.J. Miller , Vincent Cassel , John Gallagher Jr. , Mamoudou Athie , Gunner Wright. Produzione: 20th Century Fox Film Corporation, Chernin Entertainment, TSG Entertainment. Distribuzione: Walt Disney Italia / 20th Century Fox. Paese: USA, 2020. Durata: 95 min. Genere: Thriller, Azione, Horror

Underwater , film diretto da William Eubank, racconta la storia di un gruppo di ricercatori incaricati di perforare il fondo della Fossa delle Marianne alla ricerca di risorse. Mentre si trovano in una base sottomarina, situata sul fondo dell’oceano a sette miglia di profondità vengono colpiti da un forte terremoto, che causa una breccia nella stazione. Norah ( Kristen Stewart ), Rodrigo ( Mamoudou Athie ) e Paul ( T.J. Miller ) a riescono a salvarsi e insieme al capitano Lucien ( Vincent Cassel ) raggiungono la base di controllo, dove trovano la biologa Emily ( Jessica Henwick ) e l’ingegnere Liam ( John Gallagher Jr ).Non sapendo cosa sta accadendo fuori dalla base, l’equipaggio decide camminare sul fondo dell’oceano per arrivare alla stazione più vicina, ma la faglia e il conseguente sisma sembrano aver risvegliato qualcosa. Strane cose iniziano ad accadere: segnale che qualcosa di ignoto e minaccioso è pronto ad attaccare questi intrusi nel mondo sommerso.