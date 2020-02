Solo tre persone tra il pubblico e oltre 200 a casa in Streaming ad assistere alla seduta del Consiglio comuale di Tortona aperta con il punto del Sindaco Chiodi sul Coronavirus di cui parliamo in altro alrticolo.

Peril resto la seduta di ieri, giovedì 27 febbraio è finita molto tardi.

Dopo il punto sul Coronavirus sono stati votati all’unanimità i provvedimenti relativi al nuovo regolamento sulle strutture di commiato (illustrato dal vice Sindaco Morreale); i due regolamenti relativi alla video sorveglianjza estterna ed interna agli edifici comunali (relatore l’assessore Bonetti); il piano straordinario della Regione per la lotta alla cimice asiatica in agricoltura (relatore l’assessore Bonetti); la determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso, sottoforma di “contributo straordinario”, recepimento di una normativa regionale (relatore il vice Sindaco Morrelale).

E’ seguita l’interrogazione del Consigliere Cuniolo (Movimento 5 Stelle) sul reddito di cittadinanza a cui ha risposto l’assessore al Lavoro Bonetti e l’interrogazione presentata da Castagnello, Graziano, Bardone, Mattirolo, Bianchi su “Attuazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti” a cui ha risposto il vice Sincaco e assessore all?Ambiente Morreale, poi l’interrogazione dei Consiglieri Bardone, Bianchi, Mattirolo, Graziano, Castagnello sullo stato di avanzamento del progetto relativo alla Cittadella dello Sport a cui ha risposto il Sindaco con anche l’intervento tecnico dell’ingegner Francesco Gilardone, dirigente all’Urbanistica.

Sul contenuto di questi documenti ritorneremo più in dettaglio nei prossimi giorni.

La seduta del Consiglio è proseguita con tre mozioni: quella sul contrasto a bullismo e cyberbullismo presentata dalla maggioranza con primo firmatario Giuseppe Bottazzi (FDI), approvata all’unanimità; quella sulla proposta al Parlamento di revocare le onorificenze italiane assegnate a Tito, sempre della maggioranza con primo firmatario Daniele Cebrelli (Lega, pure approvata all’unanimità); infine quella presentata dai Consiglieri di minoranza Graziano, Castagnello, Bardone, Bianchi e Mattirolo che chiedeva di sollecitare la Regione Piemonte a ritirare il progetto di legge su “Allontanamento zero” che è stata respinta con i dieci voti contrari della maggioranza e sei a favore della minoranza.