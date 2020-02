Faceva parte del Comitato dei Commercianti ma ha dovuto andare via perché a suo dire era frenato e gli altri non condividevano le sue idee. Da solo è riuscito a vivacizzare Tortona organizzando corsi per barman e camerieri, cene all’aperto e manifestazioni di beneficenza. Malgrado questo è stato aspramente criticato da diversi commercianti, forse invidiosi che lui è riuscito dove loro – e adesso lo possiamo scrivere – hanno fallito.

Malgrado tutto lui non si è curato delle violente critiche che hanno sfiorato le offese personali, andando avanti e riscuotendo sempre più consensi a tal punto che è stato eletto presidente della Confesercenti di Tortona dove ha iniziato a lavorare per il bene della città e ci è voluta addirittura un’epidemia mondiale per fermarlo: il Coronavirus.

Già perché se non ci fosse stato il Coronavirus che ha bloccato le manifestazioni, la festa del cioccolato da lui voluta e organizzata si sarebbe svolta normalmente.

Parliamo ovviamente di Andrea Bani, titolare del Gran Bar Bardoneschi di Tortona, che dopo essere stato subissato di critiche da molti colleghi del Commercio che non hanno compreso o non hanno voluto comprendere il suo modo di fare, ha deciso di andare avanti e adesso che il Comitato dei Commercianti del Centro si è sciolto, con grande signorilità ha deciso di “tendere la mano” ai suoi colleghi, perché il bene di Tortona – come noi andiamo affermando da una vita – è più grande delle rivalità personali.

Così Andrea Bani, ci ha mandato una bella email di solidarietà verso i Commercianti auspicando collaborazione, come andiamo sempre ripetendo noi, cioé unione nel “fare rete” perché solo con tutti i soggetti insieme e superando le antipatie personali, è possibile valorizzare Tortona e il Tortonese.

Questo lo diciamo non solo ai Commercianti ma anche a tutti quei soggetti (e a Tortona sono diversi) che cercano di andare per conto proprio ed é un lungo, sterminato elenco tra associazioni ed enti vari.

IL MESSAGGIO DI ANDREA BANI

Mi spiace di questa rottura del Comitato dei Commercianti del centro ma avremo modo di collaborare comunque, tra associazioni.

Forse qualcuno ha esagerato con questo Coronavirus, abbiamo demolito e abbassato le vendite drasticamente…

Capisco il problema, ma questo allarmismo mediatico ha paralizzato la vita commerciale locale e nazionale.

Dobbiamo rimboccarci le maniche e lottare, dando fiducia alla gente e creando nuove iniziative.

Per l’allarme Coronavirus la Festa del Cioccolato é stata sospesa, e la fiera dei fiori per il momento ferma perché la gente ha ancora troppa paura.

L’ Impegno nostro, continuerà, aspettiamo la normalità e ripartiremo con nuove iniziative.

Andrea Bani Presidente Confesercenti Tortona