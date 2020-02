A dare la notizia è l’Unione Commercianti di Tortona con un Comunicato diffuso a quasi tutti i giornalisti: “Si è concluso ieri – recita il comunicato – l’esercizio del Comitato Commercianti del Centro storico, sodalizio dei commercianti di Tortona e l’Associazione. Sono mancate le motivazioni, senza la spinta per continuare, considerato il calo degli iscritti e le difficoltà a trovare un ricambio di forze e investimenti, era inutile andare avanti. Questa e’ stata la motivazione che ci è arrivata dai suoi Coordinatori.”

Questa, almeno, è la motivazione ufficiale ma in realtà, a quanto pare, ci sarebbero anche altre motivazioni che, a detta di alcuni componenti coi quali siamo in buoni rapporti, avrebbero contribuito al fallimento di un Comitato nato per valorizzare il centro storico e quindi la zona nevralgica per il Commercio cittadino.

Le altre motivazioni che ci sono state riferite riguarderebbero divergenze di vedute fra i vari componenti che non si è riusciti a conciliare e poi anche la quota annuale di adesione al Comitato: uguale per tutti, sia per bar che per altri negozi. E alcuni di questi ultimi non sarebbero stati d’accordo.

Motivazioni a parte, vere o fasulle, pero, lo scioglimento del Comitato Commercianti del Centro Storico di Tortona è l’ennesima priva del fallimento di una certa ideologia di Commercio a cui molti operatori tortonesi sono ancora legati e l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di tanti operatori che forse non sono in grado di avere una visione moderna di come promuoverei loro prodotti, che non può più avvenire solo attraverso i canali tradizionali.

Se si vuole salvare il Commercio al dettaglio e soprattutto quello nel centro storico, gli operatori devono adeguarsi ed essere uniti e soprattutto comprendere che il mondo è cambiato e che internet è il nuovo mercato ed è sul web, soprattutto, che la promozione va fatta molto più che in altre direzioni.

Lo avevamo detto più volte ai Commercianti di Tortona, insistendo sul fatto che è necessario “fare rete” utilizzando tutti i soggetti a disposizione perché solo così è possibile valorizzare il territorio tortonese.

Abbiamo ripetuto che non basta essere sui social e su Facebook perché questi – per esperienza diretta – raccolgono al massimo il 25% dell’utenza che utilizza il web (cioé quasi tutti) e il restante 75% non viene raggiunto

La risposta di alcuni, a queste nostre proposte, è stata sprezzante e, credendo di fare un dispetto ad Oggi Cronaca hanno smesso di inviare comunicati stampa al giornale, ignari che in questo modo avrebbero fatto un danno a loro stessi e non certo a noi, perché francamente riceviamo oltre 300 email al giorno e non abbiamo certo bisogno dei comunicati stampa dei Commercianti.

Il risultato di questa ennesima ed inutile diatriba oggi è sotto gli occhi di tutti: Il Comitato Commercianti del Centro Storico si é sciolto, Oggi Cronaca va a gonfie vele con oltre 300 mila visite al mese, a dimostrazione che forse, non avevamo tutti i torti.

Lo ribadiamo per l’ennesima volta: ognuno è libero di fare ciò che crede, ma se si vuole veramente promuovere Tortona e il Tortonese è necessario “fare rete”.

Fino a quanto non si comprenderà questo, Tortona e il Tortonese non potranno mai sfruttare tutte le potenzialità che hanno.

Angelo Bottiroli