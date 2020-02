Iniziamo a fare chiarezza su quello che sta succedendo a Tortona in relazione alla possibile (ma si spera molto remota) infezione da Coronavirus.

E’ successo questo: marito e moglie, di 77 e 78 anni, titolari di un residence nel centro storico di Tortona, questa mattina hanno iniziato ad accusare i classici sintomi influenzali ma riconducibili anche al Coronavirus e si sono recati al pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona.

Poiché nel residence avevano stazionato (o stazionano ancora – non è dato di saperlo) persone provenienti dal lodigiano, cioé area infetta e a rischio, dove sono stati registrati i casi di Coronavirus, è scattato subito il protocollo previsto in questi casi con la messa in isolamento dei due coniugi (che a quanto pare sarebbero ancora in ospedale a Tortona), la chiusura del Pronto Soccorso e gli esami (tampone) a tutti coloro che sono venuti a contatto con i due tortonesi.

Nel frattempo è scattata un’altra misura preventiva: i Carabinieri della compagnia di Tortona al comando del Tenente Colonnello Carlo Giordano, si sono recati presso il Residence e lo hanno chiuso.

All’interno si trovano 7 persone, chiuse tutte nelle loro camere e praticamente in isolamento, in attesa delle disposizioni dell’Unità Sanitaria.

Anche a loro è stato fatto (o verrà fatto, non lo sappiamo ancora) il tampone.

Il residence, il Pronto Soccorso di Tortona, i due coniugi, le persone che sono venute a contatto con i due coniugi, e le sette persone all’interno del residence rimarranno in isolamento fino a quando non si conosceranno gli esiti del tampone, previsti verso le 17 di oggi, si spera anche prima.

Come detto in un precedente articolo noi di Oggi Cronaca siamo in contatto costante con la Regione Piemonte e ufficio dell’assessore regionale alla sanità, appositamente predisposto per l’emergenza coronavirus per fornire un’ informazione attendibile e corretta che faremo puntualmente non appena avremo ulteriori notizie.