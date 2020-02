Ricerca per:

I servizi sanitari si faranno carico di valutare la situazione, caso per caso, anche a domicilio, garantendo le misure più appropriate.

Visto quanto accaduto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona questa mattina, domenica 23 febbraio, dove (obbligatoriamente) sono scattati i controlli previsti dal Protocollo in questi casi, ribadiamo anche noi quello che continuano a ripetere giornali e telegiornali e anche dall’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi che ha sottolineato l’importanza di promuovere comportamenti virtuosi, raccomandando a chi manifesti sintomi di febbre e tosse e avesse avuto contatti con persone rientrate recentemente dalla Cina o con casi di sospetto contagio, di chiamare il 1500 o il 112 e attendere in casa le istruzioni.

Ai cittadini con sintomi di tosse e febbre chiamare il 1500 o il 112 e attendere in casa le istruzioni. Non andare da medici e Pronto Soccorso