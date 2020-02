Tortona tira un sospiro di sollievo: i risultati dei tamponi effettuati ai coniugi di 77 e 78 anni che stamattina si sono presentati al Pronto Soccorso di Tortona facendo scattare le misure antivirus previste dal protocollo sanitario sono risultati negativi al Coronavirus, così come sono negativi, di conseguenza tutte le persone che sono venute in contatto con loro.

La notizia ci è stata confermata in prima persona dall’assessorato alla Sanità e dalle forze dell’ordine avvisate 5 minuti prima che noi iniziassimo a scrivere questo articolo.

A breve dovrebbe riaprire, quindi il pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona, ma soltanto dopo che verranno messe in funzione le apposite “tende” per controllare e smistare le persone che si recheranno al nosocomio tortonese. la tenda almeno per il momento dovrebbe essere una e verso le 22 dovrebbe essere pronta per entrare in funzione.

Tutto bene quindi, per la città di Tortona, ma l’odissea – se così si può chiamare – non può dirsi ancora totalmente conclusa per le 7 persone che si trovano all’interno del Residence, probabilmente non infetti neanche loro, ma proprio mentre scriviamo è in corso una riunione per decidere se sottoporre anche loro al tampone (visto che a quanto pare a loro non è stato fatto) o se, vista la negatività dei proprietari al Coronavirus sia il caso di non farlo.

Saranno ovviamente gli esperti sanitari a decidere il da farsi e nel caso di decida per il tampone, le sette persone rimarranno ancora in isolamento nelle proprie camere del residence fino a domani.

La situazione però sta ritornando alla normalità a Tortona, benché parlare di normalità con scuole chiuse fino a sabato e sospensione delle manifestazioni non sia proprio tanto normale, ma ciò che conta è che a Tortona nessuno ad oggi, sia risultato positivo al Coronavirus ed abbia contratto il virus.