In ottemperanza alle disposizioni della Regione Piemonte, a partire da domani, lunedì 24 febbraio, e per una settimana, fino al 1° marzo, il Comune di Tortona ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e delle agenzie formative.

Il comune ha anche sospeso tutti gli eventi musicali, ludici, sportivi, culturali che prevedano un assembramento di persone in luoghi chiusi o all’aperto. Sono quindi sospesi, al momento, il Carnevale di Vho di martedì 25, la serata in ricordo di Carlo Pedenovi al Teatro Civico di mercoledì 26, la commemorazione dei fucilati sul Castello di giovedì 27.

Nell’elenco – per il momento – non è ancora stata inserita la serata al teatro Civico in programma venerdì che rientra nell’ordinanza della Regione, ma la speranza è che da qui a venerdì, l’emergenza possa magari rientrare e l’ordinanza revocata. Nel caso non succedesse, anche la serata teatrale di venerdì verrà cancellata.

Anche il Sindaco di Sarezzano, Carlo Mogni, in ottemperanza alle disposizioni della Regione Piemonte, comunica che sarà sospeso il Carnevale di Sarezzano in programma martedì 25 febbraio.