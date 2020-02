Il vertice sanitario tra Asl e Regione avvenuto ieri sera dopo i risultati negativi al Coronavirus emersi dal tampone ai due coniugi che gestivano il residence, si è concluso con la decisione di lasciare “liberi” anche i 7 ospiti della struttura che per tutta la giornata di domenica sono rimasti chiusi nelle loro camere, presidiati dai Carabinieri.

Secondo medici ed esperti non esiste pericolo e quindi gli ospiti sono stati lasciati liberi di proseguire la loro vita normale e così dovrà fare anche la città di Tortona che tira un sospiro di sollievo dopo la paura.

Una città che esce da una giornata da incubo per una leggerezza dei proprietari del residence che anziché telefonare alle strutture sanitarie si erano presentati al Pronto Soccorso a causa di sintomi accusati dall’uomo.

Ora, dopo la paura, a Tortona, si cerca di tornare alla (quasi) normalità, anche se l’attenzione verso la situazione del Coronavirus resta massima, visto che siamo in Piemonte e a pochi passi dalla Lombardia ma senza farsi prendere dal panico o da comportamenti inusuali come accaparramento di bottiglie d’acqua o altri generi al supermercato come sembra sia avvenuto ieri in un supermercato cittadino.

Forse basterebbe seguire le dieci norme indicate dal Ministero della Sanità per stare tranquilli e ricordare che, a detta degli esperti, che il tasso di mortalità di questo virus è più o meno quello dell’influenza e colpisce soprattutto le persone anziane e con patologie pregresse, mentre -per ora – non risultano casi al mondo di Coronavirus al di sotto dei 10 anni.

Di seguito le dieci regole:

Il ministero della salute ha emanato queste piccole regole per ridurre la diffusione del Coronavirus: 1 lavarsi le mani 2 evita contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 3 non toccare occhi naso bocca con le mani 4 copri bocca e naso se tossisci o starnutisci, starnutire su fazzoletto o gomito 5 non prendere farmaci come antibiotici senza prescrizione medica 6 pulire le superfici con disinfettanti con cloro o alcol 7 usare la mascherina se infetti 8 i prodotti Made in China non sono pericolosi 9 gli animali di compagnia non diffondono il virus 10 contatta il 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.