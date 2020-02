Ricerca per:

I Carabinieri di Ticineto, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 48enne di Frassineto, hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento un 58enne concittadino della vittima poiché, il 31 gennaio scorso, passando a bordo della sua bicicletta, rigava la fiancata della Fiat 500 X di proprietà del querelante, causando un danno di 1.500 euro.