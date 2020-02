Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella città dei Fiori condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo. Dopo gli arresti dei giorni scorsi, ieri gli investigatori della Sezione Operativa hanno tratto in arresto in flagranza due cittadini tunisini, un 32enne regolare e un 38enne senza fissa dimora, già noti alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel primo pomeriggio i militari hanno notato il 38 enne aggirarsi nei pressi del Casinò con atteggiamento nervoso poiché continuava ad osservare il cellulare in attesa di una telefonata, come se stesse aspettando qualcuno. Qualche minuto più tardi è giunto il connazionale a bordo di una Golf ed insieme hanno proseguito fino a via P. Agosti dove i Carabinieri hanno deciso di intervenire fermandoli attraverso l’esecuzione di un posto di controllo.

Durante la perquisizione personale e veicolare, gli operanti hanno rinvenuto 3 dosi di cocaina occultate all’interno di un accendino. Considerati i precedenti la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 32 enne dove sono stati rinvenuti 3 pezzi di hashish di complessivi gr. 2 sul tavolino del soggiorno, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi oltre alla somma in contanti di euro 205. Davanti l’appartamento, all’interno del vano ascensore condominiale, i Carabinieri hanno rinvenuto un invoucro in cellophane contenente 17 dosi termosaldate contenenti 7 grammi di eroina e ulteriori due pezzi di hashish da 8 grammi di cui gli arrestati hanno ammesso il possesso considerato che il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi era identico a quello trovato all’interno dell’abitazione. Gli arrestati sono stati condotti presso la Caserma per gli accertamenti di rito e ivi trattenuti in camera di sicurezza in attesa del rito direttismo.