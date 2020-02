Dopo la pausa natalizia la Banca del Tempo “l’idea” ha ripreso le proprie iniziative sia continuando quelle già programmate nel 2019, sia proponendone di nuove. Particolare attenzione è stata posta al Laboratorio Linguistico che, in attesa degli incontri di Inglese Insieme, previsti per la prossima primavera, propone un corso di Lingua Spagnola con una sessione serale oppure con una pomeridiana.

L’inizio è previsto per martedì 4 e mercoledì 5 febbraio. L’altra novità riguarda il Gruppo Informatica, che dedicherà una serie di incontri ad un migliore utilizzo dello smartphone, uno strumento sempre più evoluto che ormai sta sostituendo in molti casi il PC di casa. Applicazioni come WhatsApp, Facebook, Instagram sono ormai ottimizzate per i nostri mobile phone. Ma, oltre alle applicazioni ormai note, gli smartphone sono delle potenti macchine fotografiche, dei database portatili, delle agende virtuali sempre a portata di mano. E non sempre ne conosciamo tutte le potenzialità. Per questo la Banca del Tempo organizza, a partire dal 17 febbraio 2020, una serie di incontri sul tema, nei quali alcuni soci con particolari competenze si rendono disponibili a condividerle con altri soci interessati all’argomento, tenendo conto delle priorità e delle esigenze di ciascuno, in modo da rendere questi incontri il più possibile aderenti alle necessità dei partecipanti. Riprende inoltre, sempre il 17 febbraio, Internet_ide@, nella sua versione base, di introduzione all’uso del COMPUTER per adulti, casalinghe, pensionati, “per conoscere le nuove tecnologie e non rimanerne esclusi”. info: bdtidea2002@tiscali.it – 349 6130067 – 347 4278845