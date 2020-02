In queste ultime settimane si è svolta la fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Basket, categoria Allievi, che ha visto impegnata anche la squadra dell’I.I.S. Marconi di Tortona. 4 Le partite disputate hanno visto in campo i migliori giocatori dell’Istituto, selezionati dai docenti di Scienze Motorie: Andrea MELISI, Leonardo PEZZULLA, Nicolò PEZZULLA, Leonardo MOGNI, Leonardo ROTA, Nicolò SALA, Mattia VIALE, Stefano VIO, Matteo FIORUCCI, Federico CABELLA, Bojan KARAC e Ognjen MILJKOVIC. La grinta e la determinazione dei nostri compagni è stata fondamentale per riuscire ad imporsi sulle altre squadre, non meno agguerrite, e vincere questa fase, valida per il titolo provinciale e per l’accesso al Campionato Regionale che si terrà a Torino il 27 maggio 2020 .

Ecco a voi l’intervista che ci ha concesso Andrea MELISI, uno dei nostri cestisti:

Quali partite avete giocato fin’ora?

“ Ci siamo scontrati contro la squadra del Peano il 14 Gennaio vincendo con 16 punti di vantaggio, abbiamo poi giocato contro Novi Ligure il 17 Gennaio. Questa volta abbiamo passato il turno per un pelo con il vantaggio di un solo punto (63-62). Abbiamo disputato ad Alessandria il 22 Gennaio ben due partite, la prima contro Ovada vincendo 52 a 12 e la seconda contro il Valenza.

Anche in questa occasione, con un punteggio di 58 a 45, siamo riusciti a passare il turno… Adesso si va alle regionali!”

Quali considerazioni sulle partite puoi fare?

“Le prime due partite, quelle contro il Peano e Novi sono state molto combattute e sofferte fino all’ultimo minuto. La terza, invece, l’abbiamo vinta senza troppi sforzi, e infine nell’ultima partita siamo riusciti a prevalere sulla squadra avversaria con un onesto distacco.”

Quali strategie avete attuato per giocare al meglio?

“Nessuna in particolare, abbiamo solamente messo tanta passione nel giocare queste partite e nel rappresentare al meglio la nostra scuola, permettendo a tutti di entrare in campo e facendo gioco di squadra. Dobbiamo inoltre ringraziare i professori, Alfio Ferrari e Andrea Damiano, che ci hanno guidato e motivato durante questa sfide.”

Miriam Giannì & Irene Babic, 3^AS