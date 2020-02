Brillante intervento degli agenti della Polizia Municipale di Tortona, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 febbraio nel centro storico cittadino che hanno concluso un intervento, iniziato alcuni giorni fa, presso un’abitazione dove l’uomo che vi abitava viveva con due cani in condizioni igienico sanitarie decisamente compromesse come si può costatare dalle immagini che pubblichiamo.

L’operazione era iniziata in seguito ad una segnalazione da parte di alcuni cittadini che avevano avvertito forti odori nauseabondi provenienti dall’abitazione.

Dopo numerosi tentativi bonari di accedere all’interno dell’aggio, costantemente impediti dall’uomo, nella giornata di venerdì una squadra di agenti della Polizia Municipale, coordinata dal Commissario Fabio Traverso, ottenuta l’ autorizzazione da parte del Magistrato per l’accesso forzato all’immobile, è entrata e ha potuto constatare che all’interno dell’appartamento le condizioni igienico – sanitarie erano ormai insostenibili . L’occupante è stato ricoverato presso l’Ospedale di Tortona per gli accertamenti del caso, mentre i due cani sono stati presi in custodia dai volontari del Canile di Tortona e trasferiti presso la clinica veterinaria di Serravalle Scrivia.

Di seguito altre immagini della grave situazione igienica in si trovava la casa dove abitava l’uomo.