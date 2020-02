Sabato 15 Febbraio 2020, al VILLAGE di San Salvatore Monferrato (AL), hanno vinto, con un ex aequo, la 10^Tappa della 7^edizione di “Una Canzone per Sognare” Mario Papa, di Imperia, che ha cantato I tuoi Particolari di Ultimoe Barbara Sciutto, di Lavagna (GE),che ha cantato Stringimi più forte di Giordana Angi.

A valutarne le qualità si è espressa una giuria tecnica composta da Leyla D, Daniela Venturelli, Massimiliano Biglieri e Fabio De Falco.

Al secondo posto si sono classificati, sempre con ex aequo, Erica Maria Gattuso, di Rivoli (TO)e Giuseppe De Felice, di Moncalieri (TO); al 3°posto Sebastiano Carrabino, di Casal Cermelli (AL).Per le giovani proposte ha vinto Henry Ramirez, di Torino, con il brano Grenade di Bruno Mars.

Il premio Special Award è andato Riccardo Graziano, di Alessandria, che ha cantato Finalmente tu di Fiorello. Il premio come migliore inedito è andato a Keti New, di Settimo Torinese, che ha cantato Occhi di mare; premiata anche Deimante Brekyte, di Milano. Questi gli altri cantanti: Irene Furnari, Claudia Vesa, JC Teddy, Loredana Pugliese, Noemi Giardina Ginevra Mandia, Zac Efren Domingo, Maria Grazia Pierini e Maurizio Farina.

Tredici le ragazze che hanno sfilato, in abito discoteca, elegante e costume.

La fascia di Una Miss per Sognare è andataa Maria Assunta Iemmello, di Soverato, per le Over la fascia è andata a Maria Rosaria Festa, di Cardano Primo (MI). Tre fasce Miss Termoclima sono andate a: Irene Ferraro, di Alessandria, Giada Lanati, di Casteggioe Deymante Brekyte, di Milano. Fascia speciale Una Miss Per Sognare (selezione Regione Piemonte) è andata a Irene Ferraro, di Alessandria.

Ospiti canori: Leyla D (membro Four Seasons),la vocal coach Daniela Venturelli e ospite il vincitore, nella categoria over della passata edizione, Maurizio Farina.

Hanno condotto la serata Katia Isgrò & Mauro Carrabs, conla direzione artistica di Mario Mossuto, audio Dj Max della Service DMLD, le fotografie di Aurelio Arena e le riprese video curate da Oliver Buzz.

Media partners ufficiale della manifestazione Telecity 1.

Prossima tappa, Finale Ripescaggi, sabato 28 Marzo a Città della Moda, Arcobaleno Risto Grill, di Frugarolo (AL) a partire dalle ore 20.00.

Info ed iscrizioni: 3384457711 (Mario Mossuto) per partecipare alle selezioni.

Regolamento completo della manifestazione sul Blog e la pagina Facebook di UNA CANZONE PER SOGNARE:

http://unacanzonepersognare.blogspot.it/

http://www.facebook.com/mario.mossuto#!/mario.mossuto

Mario Mossuto 3384457711

Oppure scrivere a: mariusm@alice.it

