E’ scaduto lunedì 17 febbraio il termine per la presentazione delle candidature a far parte del nuovo Osservatorio Ambiente del Comune di Tortona.

Erano 14 le domande pervenute, di persone con specifiche competenze ed esperienze nel campo ambientale e martedì 18, durante la riunione della Giunta comunale, il Sindaco Federico Chiodi ha scelto, fra i candidati, Luca Matteo Lenti come presidente.

Il dottor Lenti, 46 anni, è medico chirurgo e dal febbraio 2019 dirige il reparto di Chirurgia Generale presso l’ospedale di Tortona. Spetterà al neo presidente, insieme al Sindaco, selezionare nei prossimi giorni gli altri quattro componenti dell’Osservatorio. Nel mese di luglio dello scorso anno il Consiglio comunale aveva votato all’unanimità la mozione che chiedeva di ripristinare l’Osservatorio quale “organo extraconsiliare di promozione della partecipazione dei cittadini, sottoposto alla responsabilità del Sindaco, e, per esso, dell’Assessore all’Ambiente”.

Si tratterà di un organismo consultivo, non politico, composto da persone competenti in materia ambientale, coordinati da un presidente nominato direttamente dal Sindaco, con la funzione di raccordo tra i cittadini e l’Amministrazione sui temi ambientali. I componenti resteranno in carica cinque anni e la loro partecipazione sarà a titolo gratuito.