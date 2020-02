Una notte d’amore e di ciaspole è in programma per venerdì 14 febbraio 2020 a Upega organizzata dalla Locanda d’Upega in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Brigì.

Le guide escursionistiche di Brigì, reduci dalla Passeggiata in compagnia della Luna al Colle dell’Allodola di sabato 8 febbraio 2020, sfidano nuovamente la notte in un suggestivo itinerario ad anello nel magico Bosco delle Navette.

Che la ciaspolata notturna sia un’esperienza nuova o ripetuta questo San Valentino sarà sicuramente speciale!

A seguire cena presso la Locanda d’Upega

Ritrovo: ore 18:30 a Upega

Durata: serata intera

I consigli della guida: indossare abbigliamento caldo ed impermeabile adatto alla condizione climatica notturna invernale e scarponcini da montagna impermeabili.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE + CENA presso la Locanda d’Upega 25€ (bevande escluse); NOLEGGIO CIASPOLE 5€ al paio (prenotazione obbligatoria a causa del numero limitato a disposizione – possibilità di utilizzo della propria attrezzatura)

Info e prenotazioni :

0174 39.04.01

locanda.upega@gmail.com