Di seguito il comunicato ufficiale del Comune di Tortona giunto in redazione alle 14,48 che conferma quanto da noi scritto negli articoli di stamattina. e che l’esito dei tamponi a cui sono atte sottoposte le persone venute a contatto con la coppia di coniugi si avrà questa sera e non come scritto da altri giornali che hanno già dato l’esito

IL COMUNICATO

Questa mattina il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tortona è stato chiuso in via cautelativa dopo il ricovero di una persona asmatica con insufficienza respiratoria, sottoposto, sempre in via precauzionale, insieme alla moglie che non presenta sintomi, al tampone per individuare un eventuale contagio di Coronavirus.

Si tratta di misure prudenziali previste dal protocollo per la gestione dell’emergenza. In serata sarà reso noto il risultato del test che si effettua a Torino.

Il Comune è in contatto con Prefettura, ASL AL e Protezione Civile e non sono previste per il momento altre misure di emergenza.

Ufficio stampa – Comune di Tortona