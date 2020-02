La burocrazia italiana, si sa è tremenda e per arrivare a fare qualcosa ci vuole tempo, ma alla fine il traguardo lo si raggiunge.

La prima segnalazione sul cattivo stato in cui si trovavano i giorni al parco di Diano marina era stata fatta dal nostro giornale quasi due anni fa, ora, finalmente l’annuncio del vice sindaco.

“A giorni – dichiara il vice sindaco di Diano Marina Cristiano Za garibaldi – saranno terminati i lavori di riqualificazione del parco giochi nei pressi del porticciolo di Diano Marina. Sono stati installati nuovi giochi inclusivi, nuova pavimentazione anti-trauma, nuovi camminamenti, panchine e un manto di prato sintetico. Il parco giochi sarà destinato a bambini fino ai 10 anni, mentre per i più grandicelli cominceranno a breve i lavori di ristrutturazione del parco giochi lungo il torrente Evigno in via Campodonico. Un altro impegno mantenuto, un altro tassello si aggiunge al mosaico di riqualificazioni programmate su tutto il territorio.”