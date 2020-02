Ricerca per:

Il periodo di incubazione del SARS-CoV-2, è mediamente di 3-6 giorni e inferiore a 14 giorni, come emerge dai dati ad oggi raccolti; il contagio è avvenuto successivamente all’evento sportivo, a causa di altri contatti.

Le sue condizioni di salute al momento non destano particolare preoccupazione.

Gli esiti dei quindici test di cui si era in attesa in Piemonte, sono tutti negativi. La notizia è stata diffusa poco fa dall’Unità di crisi sul “coronavirus covid 19” attiva presso la centrale operativa della Protezione civile regionale del Piemonte.

DUE COMUNICATI IMPORTANTI CHE NON RIGUARDANO LA NOSTRA ZONA MA MERITANO DI ESSERE PUBBLICATI E RISALGONO ENTRAMBI A SABATO SERA 22 FEBBRAIO.