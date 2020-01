Nuovo appuntamento con la rassegna Libri dal vivo che si terrà in biblioteca venerdì 17 gennaio alle 17,30 presso la Biblioteca Tommaso de Ocheda.

Il primo appuntamento del nuovo anno è con Marco Lovisolo, torinese e viaggiatore fin da bambino grazie ai genitori girovaghi.

A vent’anni, in compagnia di un amico e con pochi soldi in tasca, parte per un on the road negli Stati Uniti e da quel momento cerca di sfruttare ogni possibile occasione per viaggiare… è così che riesce a mettere piede in tutti i continenti.