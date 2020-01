Si terrà venerdì 17 gennaio dalle 21.00 alle 23.00 , presso la Biblioteca Comunale di Novi Ligure (Via Marconi, 66 – Novi L.) la conferenza aperta al pubblico dal titolo “ Mi manchi da vivere. Lutto e riprogettazione esistenziale: vissuti, riflessioni, condivisioni ”, a cura del dr. Nicola Ferrari , formatore, responsabile dei servizi di sostegno alle persone in lutto dell’Associazione Maria Bianchi, master in ‘Assistenza psicologica nelle situazioni di lutto naturale e traumatico ’; autore di vari libri e articoli sui temi del lutto e della relazione d’aiuto. Il lutto, inteso come perdita di una persona cara, è probabilmente l’esperienza più devastante che si possa vivere, ancor più quando riguarda giovani vite che si spezzano, interrompendo il naturale corso dell’esistenza.

Affrontare il lutto in prima persona, restare accanto a chi è stato toccato da vicino o far parte di una comunità duramente colpita, implica la comprensione che il morire, pur essendo un evento irreparabile, è parte integrante della vita stessa e può essere elaborato.

Di questo argomento si parlerà durante la conferenza cui la cittadinanza tutta è invitata. Dalle 19.00 alle 20.30 si svolgerà , inoltre, un laboratorio teorico – pratico di primo livello su Narrazione Guidata: un nuovo approccio per aiutare chi vive un lutto , dedicato a psicologi, operatori socio – sanitari, volontari e docenti (posti limitati). Gli incontri , organizzati da Cultura e Sviluppo , fa nno parte del Progetto Explora : spazi e tempi per crescere , progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ; si ringrazia no per l ’ospitalità e la collaborazione il Comune di No v i Ligure e il Punto Giovani gestito dalla cooperativa sociale Azimut . Per entrambi gli eventi è richiesta l’iscrizione su: www.culturaesviluppo.it/progettogenitori Dalle 21 alle 23 sarà inoltre a disposizione un servizio baby – sitting gratuito per bambini dai 3 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito.