Venerdì 17 Gennaio 2020 alle ore 21, presso il salone dei ciliegi in Rivarone, si terrà la serata di presentazione della prima edizione del corso di fotografia.

Durante la serata verranno esposti gli argomenti che si terranno nelle quattro lezioni successive.

Il docente Fabio Saini descrive il corso in questo modo: “Questo non vuole essere un corso di fotografia con un docente che parla senza ascoltare e alunni che ascoltano senza parlare. Questo non vuole essere un corso di fotografia. Questo vuole essere un esperimento per far nascere e cresce la curiosità nei confronti della fotografia. La curiosità di un fotografo è qualcosa che non si impara, ma si risveglia. Ed è qualcosa a cui nessuno dovrebbe rinunciare, perché ci rende persone migliori e ci permette di esprimere quello che abbiamo dentro.”



Prima lezione (31/01/2020) – Anatomia della macchina fotografica

1. il corpo, l’obiettivo e il supporto

2. Il triangolo della luce

3. il diaframma

4. Quando aprire il diaframma e quando chiuderlo



Seconda Lezione (13/02/2020) – L’otturatore

1. Velocità di scatto

2. Tempi lunghi, tempi brevi e tempi di sicurezza

3. Sensibilità del supporto: cosa sono gli ISO

4. Come scattare con poca luce



Terza lezione (28/02/2020) – L’esposimetro e l’esposizione

1. Chiave alta e chiave bassa

2. La temperatura della luce

3. La composizione

4. Regola dei terzi, sezione aurea e armonie cromatiche



Quarta lezione (06/03/2020) – I generi fotografici: ritratto, paesaggio, sport, macro, street…

1. Impariamo dai grandi maestri

2. Usciamo dagli schemi

3. Conclusione