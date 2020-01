“Cara Studentessa, caro Studente, la scelta che ti appresti a compiere al termine del primo ciclo scolastico inciderà su tutta la tua vita…[..]” Così recita l’incipit della lettera che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Guglielmo Marconi, il Prof. Guido Rosso, ha rivolto a tutti gli studenti che stanno concludendo l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e che in queste settimane si accingono a compiere la fatidica scelta. Nel pomeriggio di Sabato 11 Gennaio si è realizzata l’ultima apertura al pubblico prima delle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado che si concluderanno venerdì 31 gennaio.

L’Istituto Marconi, che presenta un ventaglio plurimo di Corsi di studio, ha aperto le proprie sedi (la sede centrale e quella associata “Carbone”) alle famiglie interessate, che hanno potuto visitare aule, palestre, laboratori impiegati nell’attività didattica. Gli studenti dei vari corsi, così come gli insegnanti e i tecnici, si sono resi disponibili all’accoglienza ma anche al confronto, per aiutare i giovanissimi candidati e i loro familiari a discernere sulla scelta futura.

L’OPEN DAY è stata anche l’occasione per consegnare i diplomi ai “maturati” dell’anno scolastico 2018-2019.

Al termine dello scorso anno scolastico ben 10 sono stati gli studenti che hanno conseguito, a seguito dell’Esame di Stato, la valutazione di cento/100; tre di questi hanno inoltre raggiunto la Lode.

Sono state inoltre consegnate le borse di studio ai seguenti studenti meritevoli:

Yoel Kebede e Marta Semeraro (Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate) e Gabriele Periello (Informatica e Telecomunicazioni) per aver ottenuto la valutazione di cento/100 con Lode, Camillo Palenzona (Amministrazione, Finanza e Marketing, 100/100). Luca Paludo (Meccanica e Meccatronica); Rebecca Oliaro (Chimica, Materiali e Biotecnologie); Chiara Trungadi (Professionale per il Commercio) per aver raggiunto la valutazione più alta nel loro indirizzo.

Completano l’elenco dei 100/100: Giorgia Goddi, Sara Mutti, Margherita Panzanini, Manar Mahmoud (Liceo Scienze Applicate), Giacomo Poggio (Amministrazione, Finanza e Marketing), Danil Malyuk (Informatica e Telecomunicazioni).

L’ammontare complessivo delle borse di studio risulta essere di 1500 euro ed è stato reso possibile da un fondo che si rinnova periodicamente, alimentato dagli stessi docenti dell’Istituto che salutano in questo modo i colleghi pensionandi: non regali ma borse di studio! Un ulteriore contributo per aiutare i nostri ormai ex allievi a Progettare il proprio futuro universitario e lavorativo.

Redazione Marconews