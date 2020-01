Premesso che il Comune di Diano Marina è legittimo proprietario di un immobile sito in Via Sorì e constatato a cura del locale Comando di Polizia Municipale, l’occupazione senza titolo a cura del Sig. B.R. la Giunta Comune di Diano marina ha deciso di autorizzare il Sindaco quale rappresentante dell’Ente, p, a proseguire nella vertenza già avviata “Comune di Diano Marina/ B. R.” nelle dovute sedi, confermando l’incarico di assistenza e rappresentanza legale al fine di ottenere la reintegra nel possesso dell’immobile sito in Via Sorì .

Il Comune preso atto che l’avvocato Maurizio Novaro comunicava di avere richiesto la propria sospensione volontaria dall’attività di difesa giudiziale con decorrenza 12.07.2019; d’intesa con il Sindaco ha individuato quale nuovo legale di fiducia dell’Amministrazione, l’Avvocato Cristiana Bracco del Foro di Imperia, con studio in Imperia, Piazza Dante n° 1.