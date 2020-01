Ricerca per:

Il presidente ha partecipato, al mattino, alla visita nel porto e, successivamente, all’incontro con il sindaco di Ventimiglia. «Terra di confine fra Italia e Francia, tutto il ponente ligure – riprende – vuole giocare nuove, importanti partite per intensificare collegamenti e scambi commerciali, anche grazie all’”Autostrada del mare”, e dare nuove opportunità di sviluppo attraverso il piano di recupero dell’ex scalo ferroviario Parco Roja. Anche di questo – spiega – si è parlato negli appuntamenti di oggi con le autorità cittadine di Ventimiglia». Nel primo pomeriggio c’è stato, infine, l’incontro con i rappresentanti dei lavoratori transfrontalieri, «una risorsa che la Regione ha sempre difeso e tutelato, anche attraverso una legge specifica, perché rappresenta una realtà economica e sociale importante, che coinvolge migliaia di cittadini del ponente ligure, ed è la migliore testimonianza del valore aggiunto delle relazioni fra popoli diversi». 2 / 2

Oggi il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato, insieme al presidente della giunta Giovanni Toti, gli assessori Gianni Berrino, Marco Scajola, Sonia Viale e il deputato Flavio Di Muro, ad un lungo sopralluogo nelle aree strategiche di Ventimiglia e ad una serie di incontri istituzionali e con alcune associazioni di categoria. «E’ stata una giornata di confronto molto proficua, una preziosa occasione – ha detto Piana – per raccogliere nuovi stimoli e suggerimenti dagli amministratori del territorio, dagli operatori economici e dalle categorie sociali consolidando ulteriormente lo stretto legame fra cittadini e amministrazione regionale e per ribadire il nostro sostegno allo sviluppo del ponente ligure».

Piana a Ventimiglia con Toti per valorizzare il Ponente Ligure