Giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 21,00 in Biblioteca Civica, serata di conferenza con video-proiezioni dello studioso Claudio Bossi sugli enigmi del Titanic. È dal 1985, in seguito al ritrovamento del relitto, che il giornalista e scrittore Claudio Bossi rispolvera la sua vecchia passione per il Titanic e incomincia a frequentare gli archivi inglesi, americani e canadesi. Le sue ricerche culminano, nei primi anni duemila, con la pubblicazione del sito web che porta il suo nome: www.titanicdiclaudiobossi.com . Oggi è considerato tra i più qualificati esperti internazionali della storia del famoso transatlantico. Claudio Bossi parlerà di quel lontano 15 aprile 1912 quando la più grande nave passeggeri mai costruita dall’uomo, il Titanic, affonda causando la morte di oltre 1500 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Si potranno ascoltare anche le leggende, i misteri, gli enigmi legati alla nave che è diventata un mito che ancora oggi affascina, fa parlare di sé e non smette di accendere la fantasia di registi, collezionisti, romanzieri. La serata fa parte del ciclo Un cappuccino tra le righe , rassegna letteraria della biblioteca Civica Giovanni Canna, curata da Paola Casulli.