Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Hammamet” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

I film verranno proiettati presso il Megaplex Stardust di Tortona.





Hammamet



Regia: Gianni Amelio. Sceneggiatura: Gianni Amelio, Alberto Taraglio. Musica: Nicola Piovani. Coreografia: Maurizio Millenotti. Montatore: Simona PaggiAttori: Pierfrancesco Favino , Livia Rossi , Luca Filippi , Silvia Cohen , Omero Antonutti , Renato Carpentieri , Giuseppe Cederna , Claudia Gerini. Produzione: Pepito Produzioni con Rai Cinema in associazione con Minerva Pictures Group, in associazione con Evolution People, in collaborazione con SBH. Distribuzione: 01 Distribution. Paese: Italia, 2020. Durata: 126 min. Genere: Biografico, Drammatico.

Hammamet , film diretto da Gianni Amelio, è incentrato sulla figura di Bettino Craxi ( Pierfrancesco Favino ), come politico e come uomo e racconta un capitolo critico della storia d’Italia. A distanza di 20 anni dalla morte di uno degli uomini politici più importanti della Repubblica Italiana, Amelio riporta a galla il nome di Craxi, un tempo sulle testate di tutti i giornali e oggi occultato silenziosamente sotto strati e strati di sabbia. Bertino Craxi, un nome che molti non vogliono ricordare, che intimorisce altri e che altri ancora vorrebbero cancellare, forse per sempre. Il film, basato su testimonianze reali, è un thriller fondato su tre tappe. Il re caduto: il primo socialista con l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, indagato poi nell’inchiesta Mani pulite. La figlia che lotta per lui: Stefania, istitutrice della Fondazione Craxi, volta a tutelare l’immagine del padre. Infine, l’ultimo capitolo, il terzo, dedicato a un misterioso giovane, che entra nell’ambiente politico della famiglia Craxi, provando a demolirlo da dentro.