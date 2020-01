Ricerca per:

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: in via Seminario, 7 al Museo Diocesano ore 16 speciale visita guidata gratuita, un suggestivo percorso che svela l’unicità e la sacralità dell’acqua attraverso i capolavori esposti – ore 17 incontro sul tema “Acqua Sacra” a cura di Elena Lissoni e Lelia Rozzo