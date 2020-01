Ricerca per:

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. www.conibambini.org.

Per informazioni e iscrizioni:

Il Centro Famiglia “Famiglie 2.0” si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dall’Amministrazione Comunale e dalla Cooperativa Sociale Azimut all’interno del progetto “Alleanze Educative” selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’attività è una bella occasione per aprire e condividere gli spazi del Centro Famiglie 2.0, che è uno spazio rivolto a famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, accogliente, invitante, che desidera offrire supporto nella funzione genitoriale e permettere ad adulti e bambini di avere spazi qualitativi d’incontro e di crescita della relazione.

Bimbi e genitori potranno costruire insieme degli strumenti musicali con l’uso di materiali naturali e di riciclo per suonare al meglio la musica della propria famiglia!

Partendo da questa riflessione, il Centro Famiglie 2.0 di Novi Ligure (presso Asilo nido “Il Girasole” – Via Robotti n. 9) invita le famiglie e i bambini tra i 2 e i 5 anni al laboratorio gratuito Family Band, che si terrà sabato 25 gennaio 2020 alle ore 10,30.

Ogni famiglia, proprio come un gruppo musicale, è composta da più membri complementari tra loro e dà vita a suoni e melodie uniche nel proprio genere.

Sabato a Novi Ligure un laboratorio creativo per i bambini