Per commemorare il Giorno della Memoria e ricordare lo sterminio del popolo ebraico durante l’ultimo conflitto mondiale, il Comune di Novi Ligure ha organizzato un programma di iniziative. Il prologo sarà il concerto per il Giorno della Memoria, dal titolo “Memorie… scomode”, che si terrà venerdì 24 gennaio , alle ore 21, presso la Basilica Santa Maria Maddalena di via G. C. Abba, 28. L’evento è inserito nel calendario di Musicanovi 2020 in collaborazione con la rassegna Orchestra in Provincia 2020. Maria Grazia Aschei (voce), e i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria (Massimo Barbierato, Matteo Ferrario – violini; Alessandro Buccini – viola; Luciano Girardengo – violoncello; Alessandro Paolini – contrabbasso; Giuseppe Canone – clarinetto, sax soprano, fisarmonica) condurranno gli ascoltatori, attraverso toccanti letture e musiche di tradizione europea ed ebraica, in una serata di intima riflessione sul “tempo della follia”, uno dei crimini contro l’uomo senza pari nella storia dell’umanità.

Verranno eseguiti brani di Bach, Vivaldi, Williams, Morricone e musiche tratte dalla tradizione ebraica. Ingresso serata a pagamento: biglietto intero euro 10, biglietto ridotto (under 16 e over 70) euro 5.

Il programma si concluderà lunedì 27 gennaio alle ore 18 con la Cerimonia dei Lumi , che si svolgerà all’interno dell’androne di Palazzo Dellepiane. Oltre all’accensione dei lumi è prevista la lettura di poesie, frasi e aforismi, con accompagnamento musicale. Porterà il suo saluto il Sindaco della Città di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella. In rappresentanza della comunità ebraica interverrà Elio Carmi. A seguire, in via Cavour 67, sarà deposto un cero davanti alla Pietra d’Inciampo dedicata al concittadino Silvio Salomon Ottolenghi. Per informazioni: Biblioteca Civica tel. 014376246