Il Museo Diocesano di Tortona si trova in Via Seminario 7, aperto dalle 15,30 alle 18,30, fino al 12 gennaio ospita nel suo chiostro la mostra di Presepi Artistici.

Testimonianza di una ininterrotta storia di fede e di bellezza, il Museo Diocesano di Tortona apre le porte per una speciale visita guidata alle ore 16 di sabato 11 gennaio , la visita precederà l’ incontro previsto alle ore 17 dedicato al tema dell’Acqua Sacra .