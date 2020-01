Seneca, Eschilo, Sofocle, Euripide, Ovidio, Galeno, Quintiliano, Cicerone e Menandro ci parlano, in qualunque fase della vita. Basta stare ad ascoltarli; e trasformare i loro testi in libri dotati di virtù terapeutiche. Con Eschilo apprendiamo il coraggio di avere paura, con Sofocle la formula della giovinezza, Euripide ci aiuta ad allenare la nostra volontà e Seneca ci insegna come diventare i migliori amici di noi stessi: pillole di resilienza che entrano nella nostra vita di ogni giorno. Cervo in blu…d’inchiostro , l’appuntamento con la letteratura contemporanea e i suoi grandi protagonisti, prosegue con Cristina Dell’Acqua, sabato 11 gennaio – ore 17.00 – al Centro Congressi del Palafiori di Sanremo. L’autrice – docente e scrittrice – presenta “ Una Spa per l’anima”. Come prendersi cura della vita con i Classici Greci e Latini , Ed. Mondadori , una lettura terapeutica, un modo nuovo di riscoprire i classici. L’incontro è organizzato in occasione della giornata dedicata al Liceo Classico.