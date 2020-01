Ricerca per:

Per ogni chiarimento contattare il Servizio Assistenza Scolastica al numero 0183 40921 (Sig.ra SIMONETTA).

Gli interessati possono ritirare i moduli di iscrizione presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Bartolomeo al Mare (in via XX Settembre 1) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. La modulistica e le relative circolari informative sono disponibili anche sul sito www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it . La restituzione allo stesso Ufficio dei moduli compilati e sottoscritti deve avvenire entro il 31 gennaio secondo gli orari sopra elencati.

Il Comune di San Bartolomeo al Mare ricorda che le iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica comunale (refezione, scuolabus ed eventuali corsi pomeridiani) per l’anno scolastico 2020-2021 sono aperte fino a venerdì 31 gennaio .