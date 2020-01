Sia i Vigili Urbani che gli Ispettori ambientali saranno impegnati nell’attività di controllo del territorio anche per quanto riguarda l’abbandono dei mozziconi delle sigarette e dei prodotti da fumo sulle strade cittadine. Con l’ordine di servizio n. 2/2020, infatti, Il comandante vicario della Polizia Municipale, Alberto Bassani, d’intesa con l’assessore all’Ambiente del comune di Alessandria, Paolo Borasio, ha invitato tutto il personale operante ad intensificare i controlli per l’applicazione della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (art.40) che prevede sanzioni da 30 € a 150€ per chi abbandona a terra mozziconi di sigarette.

Per il Comune di Alessandria è prevista l’applicazione di una sanzione in misura ridotta pari a 50€ che potrà essere raddoppiata qualora il destinatario non si avvalga della facoltà di pagare in misura ridotta. In questo modo l’Amministrazione Comunale intende garantire maggiori standard di decoro e pulizia della nostra città, favorendo la tutela dell’Ambiente. Proprio in quest’ottica, negli ultimi mesi del 2019, sono stati collocati nelle vie cittadine nuovi cestini portarifiuti e nuovi posacenere e, successivamente, il Comune di Alessandria ha aderito alla campagna nazionale ‘No mozziconi a terra’, promossa da ‘Striscia la Notizia’. “ Quando si gettano per terra i mozziconi di sigaretta spesso non si pensa che questi sono un rifiuto inquinante a tutti gli effetti – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Paolo Borasio -. L’impatto ambientale che questo gesto apparentemente insignificante genera, sono notevoli, in particolar modo se si pensa alla quantità di sigarette che quotidianamente vengono consumate. Per una città più pulita e più vivibile è importante che tutti collaborino. Noi abbiamo fatto la nostra parte: abbiamo collocato​nuovi cestini portarifiuti e nuovi posacenere laddove ve ne era la necessità e con questo provvedimento avviamo controlli più puntuali. Ora tocca ai cittadini. Sapendo che i controlli sono più serrati, anche chi fino ad oggi per distrazione o leggerezza si liberava del mozzicone di sigaretta gettandolo a terra, sicuramente farà più attenzione. Basta poco per migliorare l’ambiente in cui viviamo, se si decide di collaborare tutti insieme in modo sinergico