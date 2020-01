Fabio Morreale

Poca spesa con grande ritorno di immagine e soprattutto un caloroso benvenuto a chi attraversa il territorio.

Questa la nuova idea del Comune di Tortona per valorizzare la zona e al tempo stesso far sentire gli abitanti delle frazioni “Tortonesi” a tutti gli effetti e non più emarginati.

“In questi giorni – dice l’assessore al decentramento Fabio Morreale – sstiamo ultimando il posizionamento dei nuovi cartelli di benvenuto nelle sette frazioni del tortonese. Le dimensioni di ciascun cartello sono di 135×90 cm e sono stati pensati dall’Amministrazione con l’intenzione di dare un segnale di riqualificazione al nostro bel territorio soprattutto alle nostre sette frazioni tra l’altro sempre più popolate.”

Di seguito gli altri 6 cartelli delle frazioni.