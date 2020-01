Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Tra i libri ci sono testi introvabili e vere chicche per gli appassionati di storia e di archeologia.

Possiede una coposa raccolta di 360 libri che ha deciso di regalare al Comune di Tortona affinché venga utilizzata per la libera consultazione dei visitatori al museo. Unica condizione è che questa collezione costituisca un fondo col suo nome e crediamo proprio che il Comune non avrà difficoltà ad accogliere questa richiesta che consentirà di arricchire il museo.

Stiamo parlando di Cesare Rusalen (nella foto in alto) di origini milanesi ma abita ad Alessandria già da tanto tempo.

E’ appassionato di storia e di archeologia e in casa ha una vera collezione di libri che adesso ha deciso di regalare al neo costituendo museo archeologico di Tortona che vedrà la luce quest’anno nella sua prima stesura, a palazzo Guidobono.