La proposta al Comune di Tortona è stata avanzata dall’Associazione “Tempi Nuovi”, soggetto organizzatore della rassegna cinematografica denominata “Cinecibo” festival del cinema a tema gastronomico che, dal 2013 e per diverse successive edizioni, si propone di valorizzare la corretta alimentazione e il cinema di qualità attraverso una competizione tra opere audiovisive, raccordandosi con le diverse realtà territoriali che di volta in volta lo ospitano.

Alla base del progetto c’è il legame storico tra il cinema e il cibo che da sempre ha ispirato registi e produttori e, oltre alla competizione cinematografica, l’iniziativa prevede, con la partecipazione di attori e registi di fama internazionale, convegni e dibattiti su temi legati all’alimentazione e alle politiche di tutela delle produzioni tipiche locali, show coking dove attraverso la realizzazione di ricette gourmet saranno valorizzati i prodotti e le scuole alberghiere del territorio.

Il festival è realizzato in collaborazione con la Film Commission Regionale con cui sussiste un protocollo di collaborazione e prevede anche tour tematici denominati: “Le vie di Cinecibo” che avranno l’obiettivo di far conoscere il territorio circostante dal punto di vista paesaggistico e valorizzare la filiera artigianale delle produzioni enogastronomiche di qualità.

Il Comune di Tortona si è riservato l’adesione a seconda dei costi che si dovranno sostenere, che non dovranno assolutamente essere alti.

Per questo la Giunta presieduta dal sindaco Federico Chiodi ha approvato, qualora sussistano le condizioni economiche, la realizzazione del progetto, “Cinecibo – Festival del Cinema gastronomico”, prevista a Tortona e nei territori del Tortonese che aderiranno all’iniziativa, per il mese di settembre 2020 ma solo subordinata all’acquisizione delle risorse necessarie come da Piano delle risorse finanziarie di massima.

Gli organizzatori, infatti, hanno già avviato una propria raccolta fondi presso fondazioni bancarie ed enti varie e alla fine presenteranno la parte di competenza del Comun e di Tortona che a sua volta stanzierà la sua parte e concederà l’organizzazione dell’evento a Tortona solo se non sarà eccessivamente oneroso per le case comunali.

L’iniziativa è sicuramente valida e interessante perché dovrebbe anche coinvolgere alcuni comuni del territorio tortonese.

Nel corso dei contatti con gli organizzatori, infatti, alcuni dei sindaci del territorio hanno da subito manifestato interesse a conoscere i dettagli dell’iniziativa. Tutti infatti sono concordi nel ritenere che si tratterebbe di un importante momento di promozione del nostro territorio che può costituire una importante ed originale occasione di promozione in grado di valorizzare e far conoscere il territorio tortonese e le sue svariate prerogative ad una platea di rilevanza almeno nazionale e di produrre ricadute sul tessuto economico e turistico locale sia nell’immediato che in prospettiva, accrescendo la conoscenza delle nostre terre verso la platea dei potenziali fruitori.