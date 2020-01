Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Mercoledì 8 gennaio alle ore 15.00 presso il Centro Comunale di Cultura di Valenza, avrà luogo una lezione aperta a tutti proposta dall’Unitre da Stefano Verità dedicata all’operetta “Addio giovinezza” musicata da Giuseppe Pietri basata sulla omonima commedia dello scrittore e commediografo valenzano Sandro Camasio. Un modo per ricordare un illustre cittadino.

Lezione aperta Unitre per ricordare un illustre valenzano