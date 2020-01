Ultimo appuntamento con il ciclo di incontri sul giornalismo, aperti a tutti e non solo agli iscritti, che vede protagonista il nostro Direttore Angelo Bottiroli, all’Unitre di Tortona, in via Emilia 436.

Giovedì 9 gennaio alle 15,15 presso l’aula magna, il direttore di Oggi Cronaca svelerà a pubblico il funzionamento dei giornali online, chi c’è dietro e quanto sai conveniente realizzare un giornale online.

Nell’incontro si parlerà anche della differenza tra un blog e un quotidiano online e dell’informazione attraverso i social e le fake news.

Si spiegherà anche la differenza tra un giornale cartaceo e uno online e il motivo per cui i giornali cartacei stanno perdendo sempre più lettori a favore degli online.

L’incontro è libero, aperto a tutti e durerà circa un’ora.

Sarà anche l’occasione per rivolgere al direttore di Oggi Cronaca tutte le domande che vorrete.