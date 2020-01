L’Epifania tutte le feste porta via, ma quelle appena terminate sono state, per Tortona, davvero qualcosa di molto bello e singolare.

Merito dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi che per tutti i week end di Dicembre ha organizzato qualcosa preparando un cartellone che non si vedeva da tempo.

Fra le tante manifestazioni forse la più originale è stato il pomeriggio teatrale in programma Lunedì 23 dicembre (di cui vedete alcune immagini) con lo spettacolo “Buon Natale Babbo Natale” In alto nella foto) che si è svolto al teatro Civico ed ha registrato il tutto esaurito con molte famiglie e bambini che non sono riusciti a trovare posto.

Uno musical fatto da professionisti che ha messo d’accordo grandi e piccini perché la visione di questo musical era adatta ad entrambi e non è facile, al giorno d’oggi, realizzare spettacoli così.

Una grazie quindi al Comune di Tortona per aver dato vita ad un Natale creando un’atmosfera ce in città non si vedeva da molto tempo, nella speranza che questo possa essere il primo di tanti natali futuri sempre più belli.

Di seguito altre immagini dello spettacolo