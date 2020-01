In Biblioteca a Tortona al via un corso d’inglese per adulti. Iscrizioni entro il 30 gennaio

Di cosa si tratta Corso di base di lingua inglese per diventare autonomi nella lettura, comprensione e conversazione.

Il corso è gratuito.

Quando Il corso si svolgerà da martedì 4 febbraio a martedì 26 maggio dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

Iscrizioni entro il 30 gennaio 2020.



Dove Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, Via Ammiraglio Mirabello, 1

Per informazioni Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, Via Ammiraglio Mirabello, 1

tel. 0131.821.302 | fax 0131.821.595

e-mail: biblioteca@comune.tortona.al.it

la Biblioteca di Tortona su Facebook



Orari di apertura al pubblico

da lunedì a venerdì ore 9.00-18.00 (orario continuato) Condividi:

Telegram



WhatsApp

Tweet