Alessandria non ha vissuto e celebrato un Capodanno qualsiasi: l’ edizione 2020 del Capodanno verrà infatti ricordata non solo come una manifestazione esemplare dal punto di vista della riuscita di tutti gli elementi messi in gioco (da quelli più squisitamente spettacolari, a quelli musicali, dell’animazione e… della numerosissima partecipazione in piazza Marconi), ma anche per l’ introduzione in quello specifico contesto di festa di una dimensione strettamente correlata all’ambito della solidarietà . Si tratta del progetto #alessandriasocial che ha preso avvio a Capodanno e al quale è stata dedicata la conferenza odierna a Palazzo Comunale di Alessandria, per presentare i primi significati risultati conseguiti e per rilanciare – in coerenza alle finalità alla base del progetto stesso – gli obiettivi di #alessandriasocial anche per i prossimi mesi e per le prossime manifestazioni che verranno promosse . Cosa si intende esattamente per #alessandriasocial? Ad approfondire questi aspetti sono stati invitati – insieme al Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco , al Vicesindaco Davide Buzzi Langhi , all’Assessore Comunale alle Manifestazioni ed Eventi Cherima Fteita e all’Assessore Comunale alle Politiche Sociali Piervittorio Ciccaglioni – i diversi Soggetti che hanno svolto un ruolo primario nella realizzazione del Capodanno 2020 e che direttamente hanno sostenuto il concreto avvio del progetto . Si sta facendo riferimento al Dj nonché produttore e ideatore di one night Francesco Pittaluga , al Dj, produttore, remixer Stefano Pain , al frontman degli eXplosion Alex Torchio , al frontman della BluesphemyBand Filippo Terranova , al rappresentante di NG Service Gregorio Lava , all’Amministratore unico di Giammaria Ravetti s.r.l.s.-Light is Life Giammaria Ravetti , al responsabile del Servizio Comunale Prevenzione e Protezione Alessandro Gazzina , nonché al rappresentante di I-Bar di Alessandria Roberto Bottazzi.

A questo elenco va aggiunto, quale ospite di particolare importanza dell’incontro odierno, il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria Roberto Marchioni . L’obiettivo della prima applicazione di #alessandriasocial è stato infatti quello di “motivare” il ritrovarsi insieme, come comunità alessandrina, la sera del Capodanno e – nell’atto di ordinare una consumazione presso la postazione di “food & beverage” posta in piazza Marconi a cura degli esercizi commerciali Lokobar e I-Bar – veicolare il proprio pagamento affinchè una sua quota-parte potesse essere devoluta quale raccolta-fondi a favore dell’Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria come contributo di sostegno alle famiglie di Antonino Candido , Matteo Gastaldo , Marco Triches , vittime della tragedia di Quargnento del novembre scorso. Più in generale, le ragioni alla base del progetto #alessandriasocial sono quelle di focalizzare e indicare, da parte dell’Amministrazione Comunale di Alessandria ( con il fattivo ruolo dell’Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi ) , una serie di obiettivi di carattere locale nei confronti dei quali suggerire e orientare la raccolta e devoluzione di fondi, libere offerte, sponsorizzazioni e sostegni da parte di Soggetti Privati e della stessa Cittadinanza durante lo svolgimento di alcune importanti manifestazioni ed eventi .

La natura “social” di tali obiettivi va intesa in senso molto ampio: dagli aspetti di sostegno e valorizzazione maggiormente sociali , a quelli di promozione dei talenti artistici e culturali alessandrini , dalle situazioni di carattere emergenziale sulle quali veicolare con tempestività la solidarietà della comunità locale, a quelli in cui si ritenga importante e strategico – nell’ambito di particolari eventi celebrativi istituzionali e non, durante l’anno… – enfatizzare la ricerca della massima qualità possibile nella progettazione e realizzazione di momenti di festa che rafforzino ulteriormente il senso di appartenenza e l’identità della comunità alessandrina . Dati questi presupposti, l’ Amministrazione Comunale è lieta di presiedere , nel corso della conferenza stampa odierna, alla consegna della quota raccolta a Capodanno 2020 dagli alessandrini a favore dell’Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria come contributo di sostegno alle famiglie delle tre vittime. Si tratta di 1.300 euro : un importo già di per sé significativo che – aggiungendosi a tutti quelli che nei mesi e settimane scorsi si sono concretizzati per lo stesso scopo devolutivo nell’ambito del territorio locale e nazionale – ufficializza il ruolo che, da questa prospettiva, intende svolgere l’Amministrazione Comunale . La consegna dell’importo – reso plasticamente manifesto dal “bonifico” che il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco , il Vicesindaco Davide Buzzi Langhi , l’Assessore Cherima Fteita e l’Assessore Piervittorio Ciccaglioni hanno formalmente trasmesso al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria Roberto Marchioni – suggella pertanto i primi soddisfacenti risultati conseguiti da #alessandriasocial e, nella condivisione di tutti i soggetti che hanno creduto in questo nuovo progetto dell’Amministrazione Comunale di Alessandria, conferma sia la naturale propensione alla generosità.