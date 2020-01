Con il nuovo anno riprendono gli appuntamenti della biblioteca di Casalnoceto.

Il quinto appuntamento della rassegna

“CONVERSAZIONI TRA CULTURA E SOCIETA’. 1 ora di incontri per tutti, da 7 a 99 anni” si terrà GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2020 ORE 20.45 presso la BIBLIOTECA COMUNALE DI CASALNOCETO in Via Volpedo 1 (edificio scolastico) ed avrà come tema “IL CIBO DELLA SALUTE” Impariamo a mangiare meglio con l’aiuto degli esperti,.

I relatori saranno la Dott.ssa Stefania Lingua Medico chirurgo spec. in Scienza dell’alimentazione e Dott. Gianfranco Trapani Pediatra e scrittore esperto in nutrizione e medicine complementari.

L’iniziativa è organizzata in sinergia con l’Istituto Comprensivo di Viguzzolo ed grazie alla collaborazione della Società medico chirurgica tortonese. E’ dedicata a tutta la popolazione, dai bambini agli adulti.